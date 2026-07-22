Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
A Hardware Clock Bias Correction Method for Satellite On-board Timing Modules Using a Channel-Independent PatchTST and TCN-Attention-GRU Hybrid Network
in Astronomical Instrumentation
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Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Astronomical Instrumentation
Original Research
Published on 16 Jul 2026
in Astronomical Instrumentation
Correction
Published on 06 Jul 2026
in Astronomical Instrumentation
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Astronomical Instrumentation
Brief Research Report
Published on 05 Jun 2026
in Astronomical Instrumentation
Original Research
Published on 06 Feb 2026
in Astronomical Instrumentation
Original Research
Published on 27 Jan 2026
in Astronomical Instrumentation
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Astronomical Instrumentation
Methods
Published on 08 Jan 2026
in Astronomical Instrumentation
Original Research
Published on 06 Jan 2026
in Astronomical Instrumentation
Original Research
Published on 19 Dec 2025
in Astronomical Instrumentation
Original Research
Published on 11 Dec 2025
in Astronomical Instrumentation
Mini Review
Published on 02 Oct 2025
in Astronomical Instrumentation
Original Research
Published on 01 Oct 2025
in Astronomical Instrumentation
Original Research
Published on 19 Sep 2025
in Astronomical Instrumentation
Original Research
Published on 01 Sep 2025
in Astronomical Instrumentation
Original Research
Published on 12 Aug 2025
in Astronomical Instrumentation
Original Research
Published on 11 Aug 2025
in Astronomical Instrumentation
Original Research
Published on 14 Jul 2025
in Astronomical Instrumentation
Review
Published on 11 Jun 2025
in Astronomical Instrumentation
Editorial
Published on 20 May 2025
in Astronomical Instrumentation
Original Research
Published on 14 Mar 2025
in Astronomical Instrumentation
Original Research
Published on 20 Aug 2024
in Astronomical Instrumentation
Original Research
Published on 09 Aug 2024
in Astronomical Instrumentation