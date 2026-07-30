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80 Publications

volumes

Volume 5 - 2026

Original Research

Published on 17 Jul 2026

Microbiological and genomic surveillance of WHO critical priority pathogens along the oyster supply chain: water quality as a driver of persistence and depuration as a mitigating strategy in a One Health context

  • Gustavo Rocha
  • Mateus Rocha Ribas
  • Izadora Borgmann Frizzo de Assunção
  • Juliana Lemos Dal Pizzol
  • Victor Felipe Wolleck
  • Julia Raimundo de Jesus
  • Gabriel Sanabria da Silva
  • Jussara Kasuko Palmeiro
  • Thais Cristine Marques Sincero
Frontiers in Bacteriology
doi 10.3389/fbrio.2026.1876999
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Original Research

Published on 13 Mar 2026

Seasonal assessment of microbial indicators, antibiotic resistance, and heavy metal tolerance in water, sediment, and edible fish from an urban tropical coastal lagoon (Jansen Lagoon, São Luís, Brazil)

  • Luciano Rodrigues Júnior
  • Adenilde Mouchereck
  • Marco Cutrim
  • Andrea Azevedo-Cutrim
  • Pâmela Baima
  • Amanda Teles
  • Walter José Martínez-Burgos
  • Roberta Pozzan
  • Ceci Sales-Campos
  • Josilene Serra Pereira
Frontiers in Bacteriology
doi 10.3389/fbrio.2026.1736243
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  • 1 citation