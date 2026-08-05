Original Research
Published on 05 Aug 2026
Combined MitraClip and TriClip therapy in patients with severe mitral and tricuspid regurgitation: determinants and prediction of mid-term outcomes
in Structural Interventional Cardiology
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Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Structural Interventional Cardiology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Structural Interventional Cardiology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Structural Interventional Cardiology
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Structural Interventional Cardiology
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Structural Interventional Cardiology
Methods
Published on 22 Jul 2026
in Structural Interventional Cardiology
Review
Published on 21 Jul 2026
in Structural Interventional Cardiology
Systematic Review
Published on 16 Jul 2026
in Structural Interventional Cardiology
Case Report
Published on 15 Jul 2026
in Structural Interventional Cardiology
Editorial
Published on 14 Jul 2026
in Structural Interventional Cardiology
Systematic Review
Published on 02 Jul 2026
in Structural Interventional Cardiology
Systematic Review
Published on 23 Jun 2026
in Structural Interventional Cardiology
Case Report
Published on 08 Jun 2026
in Structural Interventional Cardiology
Original Research
Published on 29 May 2026
in Structural Interventional Cardiology
Original Research
Published on 26 May 2026
in Structural Interventional Cardiology
Perspective
Published on 12 May 2026
in Structural Interventional Cardiology
General Commentary
Published on 12 May 2026
in Structural Interventional Cardiology
Case Report
Published on 29 Apr 2026
in Structural Interventional Cardiology
Original Research
Published on 20 Apr 2026
in Structural Interventional Cardiology
Review
Published on 15 Apr 2026
in Structural Interventional Cardiology
Original Research
Published on 14 Apr 2026
in Structural Interventional Cardiology
Case Report
Published on 13 Apr 2026
in Structural Interventional Cardiology
Original Research
Published on 27 Mar 2026
in Structural Interventional Cardiology
Original Research
Published on 26 Mar 2026
in Structural Interventional Cardiology