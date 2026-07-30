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Accepted on 30 Jul 2026
Lake sediments uncover glacier change on the Kerguelen Islands during the past 1500 years
in Quaternary Science, Geomorphology and Paleoenvironment
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Accepted on 30 Jul 2026
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Accepted on 20 Jul 2026
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Accepted on 06 Jul 2026
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Accepted on 06 Jul 2026
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Published on 06 Jul 2026
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Accepted on 29 Jun 2026
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Accepted on 26 Jun 2026
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Published on 04 Jun 2026
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Published on 03 Jun 2026
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Published on 20 May 2026
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Published on 08 May 2026
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Published on 07 May 2026
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Published on 30 Apr 2026
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Published on 23 Apr 2026
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Published on 11 Mar 2026
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Published on 13 Feb 2026
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Published on 02 Feb 2026
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Published on 26 Jan 2026
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Published on 07 Jan 2026
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Published on 05 Jan 2026
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Published on 04 Dec 2025
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Published on 19 Nov 2025
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Published on 07 Oct 2025
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Published on 10 Sep 2025
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