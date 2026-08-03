Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
Sirtuin inhibitors alter the food-by-temperature acclimation response to acute heat shock in Mytilus californianus
in Ecophysiology
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Ecophysiology
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Ecophysiology
Perspective
Published on 27 Jul 2026
in Ecophysiology
Original Research
Accepted on 24 Jul 2026
in Ecophysiology
Original Research
Published on 23 Jun 2026
in Ecophysiology
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Ecophysiology
Original Research
Published on 12 Jun 2026
in Ecophysiology
Original Research
Published on 13 May 2026
in Ecophysiology
Original Research
Published on 07 May 2026
in Ecophysiology
Original Research
Published on 27 Mar 2026
in Ecophysiology
Perspective
Published on 17 Mar 2026
in Ecophysiology
Original Research
Published on 06 Mar 2026
in Ecophysiology
Perspective
Published on 04 Feb 2026
in Ecophysiology
Brief Research Report
Published on 03 Feb 2026
in Ecophysiology
Original Research
Published on 19 Dec 2025
in Ecophysiology
Original Research
Published on 10 Dec 2025
in Ecophysiology
Original Research
Published on 03 Dec 2025
in Ecophysiology
Brief Research Report
Published on 22 Sep 2025
in Ecophysiology
Methods
Published on 02 Sep 2025
in Ecophysiology
Original Research
Published on 22 Jul 2025
in Ecophysiology
Original Research
Published on 03 Jul 2025
in Ecophysiology
Review
Published on 09 Dec 2024
in Ecophysiology
Editorial
Published on 02 Dec 2024
in Ecophysiology
Original Research
Published on 26 Nov 2024
in Ecophysiology