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Non-Ionizing Radiation Processing for Rancidity Control and Storage Stability of Cereal and Legume Flours
- Dr. Srinivas Yarrakula
- Dr. P. Thivya
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