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Anomalous Hall Effect in Collinear Antiferromagnets: Mechanisms, Tunability, and Device Prospects
- Alberto De La Torre
- Mirian Garcia Fernandez
- Daniel Jost
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