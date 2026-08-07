Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Design of a Vehicle Navigation System Integrating CART Decision Tree and DBSCAN Algorithm
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Engine and Automotive Engineering
Mini Review
Published on 24 Jul 2026
in Engine and Automotive Engineering
Mini Review
Published on 24 Jul 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Published on 03 Jul 2026
in Engine and Automotive Engineering
Mini Review
Published on 03 Jul 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Engine and Automotive Engineering
Mini Review
Published on 02 Jun 2026
in Engine and Automotive Engineering
Mini Review
Published on 14 May 2026
in Engine and Automotive Engineering
Mini Review
Published on 07 May 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Published on 15 Apr 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Published on 08 Apr 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Published on 25 Mar 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Published on 23 Mar 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Published on 20 Mar 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Published on 06 Mar 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Published on 03 Mar 2026
in Engine and Automotive Engineering
Mini Review
Published on 27 Feb 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Published on 03 Feb 2026
in Engine and Automotive Engineering