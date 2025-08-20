Original Research
Published on 20 Aug 2025
Adaptive biases-incorporated latent factorization of tensors for predicting missing data in water quality monitoring networks
in Computational Physics
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