Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
Toward Energy-Efficient Cold Plasma Sources: Antenna-Geometry Effects in Low-Pressure Argon Inductively Coupled Plasmas
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Low-Temperature Plasma Physics
Brief Research Report
Accepted on 31 Jul 2026
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Published on 23 Sep 2025
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Published on 17 Jul 2025
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Published on 12 Jun 2025
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Published on 28 Apr 2025
in Low-Temperature Plasma Physics
Editorial
Published on 03 Dec 2024
in Low-Temperature Plasma Physics
Perspective
Published on 09 Oct 2024
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Published on 20 Aug 2024
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Published on 14 Aug 2024
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Published on 22 Jul 2024
in Low-Temperature Plasma Physics
Brief Research Report
Published on 10 Jul 2024
in Low-Temperature Plasma Physics
Correction
Published on 24 May 2024
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Published on 06 May 2024
in Low-Temperature Plasma Physics
Mini Review
Published on 18 Apr 2024
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Published on 11 Mar 2024
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Published on 21 Feb 2024
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Published on 21 Feb 2024
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Published on 11 Jan 2024
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Published on 22 Dec 2023
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Published on 05 Dec 2023
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Published on 19 Oct 2023
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Published on 26 Jul 2023
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Published on 25 Jul 2023
in Low-Temperature Plasma Physics