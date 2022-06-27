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Integrating Machine Learning and Monte Carlo Simulations in Nuclear Reaction Modeling and Radiation Transport
- Hasan ÖZDOĞAN
- Mert Şekerci
- Shichang Liu
- Tuğba Manici
- Ianik Plante
- Yigit Ali Üncü
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