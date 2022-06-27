Submission closed
Bridging IT and Soft Matter: Challenges in Scientific Software Development
- Nikolaos Cheimarios
- Antreas Afantitis
- Alexander Lyubartsev
- Jörg-Rüdiger Hill
- Vladimir Lobaskin
- Yannis Dimakopoulos
- 26,190 views
- 5 articles
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed