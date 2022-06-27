yongjiang zhang
University of Maine
Orono, United States
Specialty Chief Editor
Plant Abiotic Stress
Texas Tech University
Lubbock, United States
Associate Editor
Plant Abiotic Stress
University of Lucknow
Lucknow, India
Associate Editor
Plant Abiotic Stress
Arish University
Elarish, Egypt
Associate Editor
Plant Abiotic Stress
Department of Botany and Microbiology, Faculty of Science, Qena University
Qena, Egypt
Associate Editor
Plant Abiotic Stress
Department of Botany, Faculty of Life Sciences, Aligarh Muslim University
Aligarh, India
Associate Editor
Plant Abiotic Stress
College of Horticulture, Northwest A&F University
Xianyang, China
Associate Editor
Plant Abiotic Stress
Oklahoma State University
Stillwater, United States
Associate Editor
Plant Abiotic Stress
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Plant Abiotic Stress
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Plant Abiotic Stress
University of Antwerp
Antwerp, Belgium
Associate Editor
Plant Abiotic Stress
Zhejiang University of Science and Technology
Hangzhou, China
Associate Editor
Plant Abiotic Stress
Niigata University
Niigata, Japan
Associate Editor
Plant Abiotic Stress
Mediterranea University of Reggio Calabria
Reggio Calabria, Italy
Associate Editor
Plant Abiotic Stress
University of Valencia
Valencia, Spain
Associate Editor
Plant Abiotic Stress
Kastamonu University
Kastamonu, Türkiye
Associate Editor
Plant Abiotic Stress