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Flemish Institute for Biotechnology
Ghent, Belgium
Specialty Chief Editor
Plant Proteomics and Protein Structural Biology
University of Nebraska-Lincoln
Lincoln, United States
Associate Editor
Plant Proteomics and Protein Structural Biology
INRAE Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes
Lyon, France
Associate Editor
Plant Proteomics and Protein Structural Biology
São Paulo State University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Plant Proteomics and Protein Structural Biology