ive de smet
Flemish Institute for Biotechnology
Ghent, Belgium
Specialty Chief Editor
Plant Proteomics and Protein Structural Biology
University of Nebraska-Lincoln
Lincoln, United States
Associate Editor
Plant Proteomics and Protein Structural Biology
INRAE Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes
Lyon, France
Associate Editor
Plant Proteomics and Protein Structural Biology
São Paulo State University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Plant Proteomics and Protein Structural Biology
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT)
San Luis Potosí, Mexico
Associate Editor
Plant Proteomics and Protein Structural Biology
Southern Cross University
Lismore, Australia
Associate Editor
Plant Proteomics
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Plant Proteomics and Protein Structural Biology
National Renewable Energy Laboratory (DOE)
Golden, United States
Associate Editor
Plant Proteomics and Protein Structural Biology
Royal Holloway, University of London
Egham, United Kingdom
Associate Editor
Plant Proteomics and Protein Structural Biology
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
Plant Proteomics
Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)
Ottawa, Canada
Associate Editor
Plant Proteomics
Federal University of Ceara
Fortaleza, Brazil
Associate Editor
Plant Proteomics and Protein Structural Biology
Mendel University in Brno
Brno, Czechia
Associate Editor
Plant Proteomics and Protein Structural Biology
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Plant Proteomics
University of Reading
Reading, United Kingdom
Associate Editor
Plant Proteomics
Shanghai Normal University
Shanghai, China
Associate Editor
Plant Proteomics and Protein Structural Biology