Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
MRC-Net: A Reliable Plant Disease Classification Framework with Multi-Frequency State-Space Enhancement and Conformal Prediction
in Sustainable and Intelligent Phytoprotection
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Accepted on 07 Aug 2026
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Accepted on 07 Aug 2026
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Accepted on 07 Aug 2026
in Plant Pathogen Interactions
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Accepted on 07 Aug 2026
in Sustainable and Intelligent Phytoprotection
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Accepted on 07 Aug 2026
in Plant Systematics and Evolution
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Accepted on 07 Aug 2026
in Functional Plant Ecology
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in Plant Abiotic Stress
Editorial
Accepted on 07 Aug 2026
in Photosynthesis and Photobiology
Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Plant Breeding
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Accepted on 07 Aug 2026
in Plant Breeding
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Accepted on 07 Aug 2026
in Plant Pathogen Interactions
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Accepted on 07 Aug 2026
in Plant Breeding
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Accepted on 07 Aug 2026
in Crop and Product Physiology
Editorial
Accepted on 07 Aug 2026
in Crop and Product Physiology
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Accepted on 07 Aug 2026
in Plant Physiology
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Accepted on 07 Aug 2026
in Plant Physiology
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in Plant Breeding
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in Plant Metabolism and Chemodiversity
Review
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in Plant Breeding
Review
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in Plant Nutrition
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Published on 07 Aug 2026
in Sustainable and Intelligent Phytoprotection
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Published on 07 Aug 2026
in Plant Breeding
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Published on 07 Aug 2026
in Plant Symbiotic Interactions
Mini Review
Published on 07 Aug 2026
in Functional Plant Ecology