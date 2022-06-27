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From Omics Investigation to Mechanistic Insight: Integrating Metabolic and Regulatory Responses Across Combined Biotic and Abiotic Stresses in Plants
- Samuele Risoli
- Rainer Schuhmacher
- Luigi Lucini
- David Overy
- Leilei Zhang
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