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Evaluating the Human-Animal Bond: A Focus on Mental Health, Clinical Interventions and Psychological Wellbeing - Volume II
- Kerstin Uvnäs Moberg
- Marie Jose Enders-Slegers
- Henri Julius
- Lena Maria Lidfors
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