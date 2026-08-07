Systematic Review
Accepted on 07 Aug 2026
Psychological Traits Associated with Mental and Performance Resilience in Long-Distance and Ultra-Endurance Runners: A Systematic Review
in Movement Science
Systematic Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Movement Science
Systematic Review
Published on 06 Aug 2026
in Movement Science
Editorial
Accepted on 04 Aug 2026
in Movement Science
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Movement Science
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Movement Science
Review
Accepted on 30 Jul 2026
in Movement Science
Clinical Trial
Published on 30 Jul 2026
in Movement Science
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Movement Science
Editorial
Published on 29 Jul 2026
in Movement Science
Systematic Review
Published on 29 Jul 2026
in Movement Science
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Movement Science
Editorial
Published on 28 Jul 2026
in Movement Science
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Movement Science
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Movement Science
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Movement Science
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Movement Science
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Movement Science
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Movement Science
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Movement Science
Systematic Review
Accepted on 21 Jul 2026
in Movement Science
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Movement Science
Systematic Review
Published on 17 Jul 2026
in Movement Science
Systematic Review
Accepted on 15 Jul 2026
in Movement Science
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Movement Science