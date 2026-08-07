Original Research
Published on 07 Aug 2026
Community participation and rural residents’ sense of gain, happiness, and security: the mediating role of collective psychological ownership
in Positive Psychology
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Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Positive Psychology
Review
Accepted on 06 Aug 2026
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Perspective
Accepted on 06 Aug 2026
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Editorial
Published on 06 Aug 2026
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Published on 05 Aug 2026
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Published on 04 Aug 2026
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Published on 04 Aug 2026
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Accepted on 31 Jul 2026
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Accepted on 29 Jul 2026
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Published on 29 Jul 2026
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Published on 29 Jul 2026
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Published on 28 Jul 2026
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Published on 28 Jul 2026
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Accepted on 27 Jul 2026
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Accepted on 27 Jul 2026
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Accepted on 27 Jul 2026
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Accepted on 27 Jul 2026
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Brief Research Report
Accepted on 24 Jul 2026
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Published on 24 Jul 2026
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Published on 21 Jul 2026
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Published on 20 Jul 2026
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Published on 20 Jul 2026
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Published on 17 Jul 2026
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