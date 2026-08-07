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Original Research

Published on 20 Jul 2026

Effects of inspiratory muscle Pre-activation on 100 m sprint performance in physically active university students

in Elite Sports and Performance Enhancement

  • Javier Carrión
  • Stalin Javier Caiza Lema
  • Samira Anahí Masaquiza Sanguil
  • Maria Augusta Latta Sánchez
  • Andrea Carolina Peñafiel Luna
  • Paúl Adrián Arias Córdova
  • Angela Priscila Campos Moposita
  • Josselyn Gabriela Bonilla Ayala
  • Martha Montalvan
  • Raynier Zambrano-Villacrés
Frontiers in Sports and Active Living
doi 10.3389/fspor.2026.1840117
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