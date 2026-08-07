Frontiers in Sports and Active Living

Conceptual Analysis
Published on 07 Aug 2026
Performing is adapting: an ecological dynamics framework for skill learning in development in handball
in Elite Sports and Performance Enhancement
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Conceptual Analysis
Published on 07 Aug 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Systematic Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Perspective
Published on 29 Jul 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Systematic Review
Published on 28 Jul 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Elite Sports and Performance Enhancement