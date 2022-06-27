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Embodied Learning in Physical Education and Sport: Bridging Cognitive Science, Motor Abilities, and Professional Practice
- Konstantin Kougioumtzis
- Dr. Dilsad Ahmed
- Manolis Adamakis
- Zuzanna Mazur
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