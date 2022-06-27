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Sport fandom in a connected world: Technology, community, and the future of fan identity
- Ricardo Roseira Cayolla
- Marco Escadas
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