Hypothesis and Theory
Published on 03 Aug 2026
Why ‘sustainable urban development’ is an oxymoron—the 2nd law, overshoot and cultural dysfunction
in Climate Change and Cities
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Hypothesis and Theory
Published on 03 Aug 2026
in Climate Change and Cities
Review
Published on 29 Jul 2026
in Climate Change and Cities
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
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Original Research
Published on 23 Jul 2026
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Original Research
Accepted on 07 Jul 2026
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Review
Published on 03 Jun 2026
in Climate Change and Cities
Systematic Review
Published on 28 May 2026
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Original Research
Published on 28 May 2026
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Original Research
Published on 15 May 2026
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Original Research
Published on 05 May 2026
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Published on 28 Apr 2026
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Published on 15 Apr 2026
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Systematic Review
Published on 10 Apr 2026
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Review
Published on 27 Mar 2026
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Original Research
Published on 19 Mar 2026
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Original Research
Published on 12 Mar 2026
in Climate Change and Cities
Original Research
Published on 12 Mar 2026
in Climate Change and Cities
Original Research
Published on 25 Feb 2026
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Brief Research Report
Published on 23 Feb 2026
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Editorial
Published on 13 Feb 2026
in Climate Change and Cities
Original Research
Published on 06 Feb 2026
in Climate Change and Cities
Original Research
Published on 05 Feb 2026
in Climate Change and Cities
Original Research
Published on 20 Jan 2026
in Climate Change and Cities
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Published on 13 Jan 2026
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