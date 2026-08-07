 Skip to main content

47 Publications

volumes

Volume 4 - 2026

Original Research

Published on 05 Aug 2026

Feasibility, acceptability, and preliminary effects of the GROW Hopes for Life-Schools intervention on character strengths, resilience, substance use, risky sexual behavior, and school attendance and performance among Zambian adolescents: results of a pilot cluster-randomized controlled trial

  • J. Paul Seale
  • Sion Kim Harris
  • Mutale Sampa
  • Dana Seale
  • Oliver Mweemba
  • Phillip Chimponda
  • Mataanana Mulavu
  • Precious Mitala
  • Jonathan M. Tirrell
  • Lameck Kasanga
Frontiers in Adolescent Medicine
doi 10.3389/fradm.2026.1739068
  • 465 views

Volume 3 - 2025