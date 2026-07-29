Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
Influence of Numerical Discretization on Chaos: A Quantitative Study of Lyapunov Dynamics and Bifurcation Behaviour
in Dynamical Systems
- 106 views
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Dynamical Systems
Original Research
Accepted on 24 Jul 2026
in Dynamical Systems
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Dynamical Systems
Original Research
Published on 23 Jun 2026
in Dynamical Systems
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Dynamical Systems
Brief Research Report
Published on 20 May 2026
in Dynamical Systems
Original Research
Published on 11 May 2026
in Dynamical Systems
Original Research
Published on 16 Apr 2026
in Dynamical Systems
Original Research
Published on 14 Apr 2026
in Dynamical Systems
Original Research
Published on 24 Feb 2026
in Dynamical Systems
Original Research
Published on 14 Oct 2025
in Dynamical Systems
Original Research
Published on 10 Sep 2025
in Dynamical Systems
Brief Research Report
Published on 03 Sep 2025
in Dynamical Systems
Original Research
Published on 22 Aug 2025
in Dynamical Systems
Original Research
Published on 29 Jul 2025
in Dynamical Systems
Original Research
Published on 22 May 2025
in Dynamical Systems
Original Research
Published on 23 Apr 2025
in Dynamical Systems
Original Research
Published on 04 Apr 2025
in Dynamical Systems
Original Research
Published on 19 Mar 2025
in Dynamical Systems
Editorial
Published on 18 Mar 2025
in Dynamical Systems
Original Research
Published on 05 Feb 2025
in Dynamical Systems
Original Research
Published on 09 Jan 2025
in Dynamical Systems
Original Research
Published on 22 Nov 2024
in Dynamical Systems
Correction
Published on 06 Nov 2024
in Dynamical Systems