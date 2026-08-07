Original Research
Published on 07 Aug 2026
Mathematical model analysis for dynamics and control of African cassava mosaic virus and East African cassava mosaic Cameroon virus co-infections
in Mathematical Biology
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