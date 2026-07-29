Review
Accepted on 29 Jul 2026
Nutritional Dynamics of Weeds in Agroecosystem and Their Utilization in the Agro-Food Industry within a circular Economy Framework
in Food Characterization
- 149 views
Review
Accepted on 29 Jul 2026
in Food Characterization
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Food Characterization
Review
Accepted on 20 Jul 2026
in Food Characterization
Original Research
Published on 16 Jul 2026
in Food Characterization
Review
Accepted on 14 Jul 2026
in Food Characterization
Data Report
Published on 03 Jul 2026
in Food Characterization
Editorial
Published on 19 Jun 2026
in Food Characterization
Review
Published on 01 Jun 2026
in Food Characterization
Original Research
Published on 28 May 2026
in Food Characterization
Original Research
Published on 21 May 2026
in Food Characterization
Original Research
Published on 19 May 2026
in Food Characterization
Original Research
Published on 18 May 2026
in Food Characterization
Original Research
Published on 29 Apr 2026
in Food Characterization
Original Research
Published on 22 Apr 2026
in Food Characterization
Review
Published on 13 Apr 2026
in Food Characterization
Brief Research Report
Published on 26 Mar 2026
in Food Characterization
Systematic Review
Published on 19 Mar 2026
in Food Characterization
Editorial
Published on 18 Feb 2026
in Food Characterization
Original Research
Published on 20 Jan 2026
in Food Characterization
Original Research
Published on 20 Jan 2026
in Food Characterization
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Food Characterization
Original Research
Published on 05 Jan 2026
in Food Characterization
Original Research
Published on 28 Nov 2025
in Food Characterization
Review
Published on 03 Oct 2025
in Food Characterization