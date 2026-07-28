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Original Research

Published on 01 Mar 2024

Integrating monetary and non-monetary valuation for ecosystem services in Piatra Craiului national park, Southern Carpathians: a comprehensive approach to sustainability and conservation

in Temperate and Boreal Forests

  • Serban Chivulescu
  • Mihai Hapa
  • Diana Pitar
  • Adrian Lorenţ
  • Luminita Marmureanu
  • Stefan Leca
  • Raul Radu
  • Roxana Cazacu
  • Alexandru Claudiu Dobre
  • Ionut Silviu Pascu
Frontiers in Forests and Global Change
doi 10.3389/ffgc.2024.1280793
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