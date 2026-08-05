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Review

Published on 13 Apr 2026

Solving Ariadne’s thread in the blue crab invasion to turn it to a true paradigm of circular economy: eco-biological traits and valorization of by-products to enhance fisheries value, a scoping review

in Marine Conservation and Sustainability

  • Anna Maria M. Anastasiou
  • Stamatia Christaki
  • Konstantinos Feidantsis
  • Ioannis Georgoulis
  • Dimitrios K. Papadopoulos
  • Maria V. Alvanou
  • Apostolos P. Apostolidis
  • Ioannis Mourtzinos
  • Maria Giannakourou
  • Ioannis A. Giantsis
Frontiers in Marine Science
doi 10.3389/fmars.2026.1748819
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