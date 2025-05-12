Original Research
Published on 12 May 2025
Nonlinear dynamics and stability analysis of locally active Mott memristors using a physics-based compact model
in Quantum Materials
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Original Research
Published on 12 May 2025
in Quantum Materials
Editorial
Published on 17 Feb 2025
in Quantum Materials
Original Research
Published on 19 Dec 2024
in Quantum Materials
Review
Published on 20 Nov 2024
in Quantum Materials
Original Research
Published on 12 Nov 2024
in Quantum Materials
Original Research
Published on 30 Oct 2024
in Quantum Materials
Original Research
Published on 22 Oct 2024
in Quantum Materials
Review
Published on 09 Oct 2024
in Quantum Materials
Review
Published on 26 Aug 2024
in Quantum Materials
Mini Review
Published on 19 Aug 2024
in Quantum Materials
Original Research
Published on 08 Jul 2024
in Quantum Materials
Editorial
Published on 25 Jun 2024
in Quantum Materials
Mini Review
Published on 22 Feb 2024
in Quantum Materials
Original Research
Published on 28 Sep 2023
in Quantum Materials
Original Research
Published on 25 May 2023
in Quantum Materials
Original Research
Published on 25 Nov 2022
in Quantum Materials
Original Research
Published on 20 Oct 2022
in Quantum Materials
Original Research
Published on 20 Sep 2022
in Quantum Materials
Original Research
Published on 22 Jul 2022
in Quantum Materials
Original Research
Published on 07 Jul 2022
in Quantum Materials
Original Research
Published on 28 Jun 2022
in Quantum Materials
Original Research
Published on 08 Jun 2022
in Quantum Materials
Original Research
Published on 19 May 2022
in Quantum Materials
Original Research
Published on 05 May 2022
in Quantum Materials