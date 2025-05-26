Original Research
Published on 26 May 2025
Investigating the influence of a thin copper film coated on nickel plates through physical vapor deposition for electrocatalytic nitrate reduction
in Thin Solid Films
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Original Research
Published on 26 May 2025
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 21 Mar 2025
in Thin Solid Films
Editorial
Published on 30 Apr 2024
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 24 Jan 2024
in Thin Solid Films
Review
Published on 19 Jan 2024
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 12 Jan 2024
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 20 Dec 2023
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 06 Nov 2023
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 06 Nov 2023
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 26 Sep 2023
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 04 Aug 2023
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 03 Apr 2023
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 02 Feb 2023
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 13 Oct 2022
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 30 Aug 2022
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 19 May 2022
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 28 Apr 2022
in Thin Solid Films
Perspective
Published on 28 Apr 2022
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 27 Apr 2022
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 23 Mar 2022
in Thin Solid Films
Editorial
Published on 01 Feb 2022
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 28 Jan 2022
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 18 Jan 2022
in Thin Solid Films
Original Research
Published on 05 Jan 2022
in Thin Solid Films