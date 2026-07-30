Original Research
Published on 30 Jul 2026
Fokker-Planck analysis of non-monotonic freeze-out and a proton anomaly in Au-Au collisions (7.7–200 GeV): clues to a QCD phase transition
in High-Energy and Astroparticle Physics
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Original Research
Published on 30 Jul 2026
in High-Energy and Astroparticle Physics
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in High-Energy and Astroparticle Physics
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in High-Energy and Astroparticle Physics
Original Research
Accepted on 03 Jun 2026
in High-Energy and Astroparticle Physics
Original Research
Published on 29 Apr 2026
in High-Energy and Astroparticle Physics
Original Research
Published on 09 Jul 2025
in High-Energy and Astroparticle Physics
Original Research
Published on 02 Jul 2025
in High-Energy and Astroparticle Physics
Original Research
Published on 05 Jun 2025
in High-Energy and Astroparticle Physics
Original Research
Published on 30 May 2025
in High-Energy and Astroparticle Physics
Review
Published on 28 Apr 2025
in High-Energy and Astroparticle Physics
Original Research
Published on 17 Mar 2025
in High-Energy and Astroparticle Physics
Brief Research Report
Published on 27 Feb 2025
in High-Energy and Astroparticle Physics
Original Research
Published on 09 Jan 2025
in High-Energy and Astroparticle Physics
Brief Research Report
Published on 05 Dec 2024
in High-Energy and Astroparticle Physics
Editorial
Published on 07 Nov 2024
in High-Energy and Astroparticle Physics
Brief Research Report
Published on 29 Oct 2024
in High-Energy and Astroparticle Physics
Brief Research Report
Published on 22 Oct 2024
in High-Energy and Astroparticle Physics
Review
Published on 08 Oct 2024
in High-Energy and Astroparticle Physics
Editorial
Published on 23 Sep 2024
in High-Energy and Astroparticle Physics
Review
Published on 14 Aug 2024
in High-Energy and Astroparticle Physics
Original Research
Published on 23 Jul 2024
in High-Energy and Astroparticle Physics
Mini Review
Published on 26 Jun 2024
in High-Energy and Astroparticle Physics
Original Research
Published on 10 Jun 2024
in High-Energy and Astroparticle Physics
Original Research
Published on 28 May 2024
in High-Energy and Astroparticle Physics