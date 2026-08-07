Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Climate change reshapes the global distribution of wild barley relatives: Integrating life-history traits and ecological niche modeling
in Functional Plant Ecology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Functional Plant Ecology
Mini Review
Published on 07 Aug 2026
in Functional Plant Ecology
Editorial
Accepted on 06 Aug 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Functional Plant Ecology
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Functional Plant Ecology