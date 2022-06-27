sebastian leuzinger
Auckland University of Technology
Auckland, New Zealand
Specialty Chief Editor
Functional Plant Ecology
Washington State University
Pullman, United States
Associate Editor
Functional Plant Ecology
Tokyo University of Science
Tokyo, Japan
Associate Editor
Functional Plant Ecology
Maastricht University
Maastricht, Netherlands
Associate Editor
Functional Plant Ecology
Research Institute on Terrestrial Ecosystems, National Research Council (CNR)
Porano, Italy
Associate Editor
Functional Plant Ecology
University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Functional Plant Ecology
United States Geological Survey (USGS), United States Department of the Interior
Reston, United States
Associate Editor
Functional Plant Ecology
University of Valladolid
Valladolid, Spain
Associate Editor
Functional Plant Ecology
Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya
Coochbehar, India
Associate Editor
Functional Plant Ecology
Yunnan University
Kunming, China
Associate Editor
Functional Plant Ecology
Agri-Food and Biosciences Institute
Hillsborough, United Kingdom
Associate Editor
Functional Plant Ecology
East China Normal University
Shanghai, China
Associate Editor
Functional Plant Ecology
School of Resources and Environmental Engineering, Anhui University
Hefei, China
Associate Editor
Functional Plant Ecology
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL)
Birmensdorf, Switzerland
Associate Editor
Functional Plant Ecology
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW)
Dresden, Germany
Associate Editor
Functional Plant Ecology
Aurel Vlaicu University of Arad
Arad, Romania
Associate Editor
Functional Plant Ecology