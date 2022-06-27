jiří fajkus
Masaryk University
Brno, Czechia
Specialty Chief Editor
Plant Genetics and Epigenetics
CONICET Coastline Agrobiotechnology Institute (IAL)
Santa Fe, Argentina
Associate Editor
Plant Genetics, Epigenetics and Chromosome Biology
Mendel University in Brno
Brno, Czechia
Associate Editor
Plant Genetics, Epigenetics and Chromosome Biology
University of Zurich
Zürich, Switzerland
Associate Editor
Plant Genetics and Epigenetics
UPR2357 Institut de biologie moléculaire des plantes (IBMP)
Strasbourg, France
Associate Editor
Plant Genetics, Epigenetics and Chromosome Biology
UPR2357 Institut de biologie moléculaire des plantes (IBMP)
Strasbourg, France
Associate Editor
Plant Genetics, Epigenetics and Chromosome Biology
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Plant Genetics, Epigenetics and Chromosome Biology
University of Tsukuba
Tsukuba, Japan
Associate Editor
Plant Genetics, Epigenetics and Chromosome Biology
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Plant Genetics, Epigenetics and Chromosome Biology
Emory University
Atlanta, United States
Associate Editor
Plant Genetics, Epigenetics and Chromosome Biology
Adam Mickiewicz University
Poznań, Poland
Associate Editor
Plant Genetics, Epigenetics and Chromosome Biology
University of Galway
Galway, Ireland
Associate Editor
Plant Genetics and Epigenetics
Masaryk University
Brno, Czechia
Associate Editor
Plant Genetics and Epigenetics
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Plant Genetics, Epigenetics and Chromosome Biology
Yangzhou University
Yangzhou, China
Associate Editor
Plant Genetics, Epigenetics and Chromosome Biology
University of Silesia in Katowice
Katowice, Poland
Associate Editor
Plant Genetics, Epigenetics and Chromosome Biology