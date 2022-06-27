laigeng li
Center for Excellence in Molecular Plant Sciences, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Shanghai, China
Specialty Chief Editor
Plant Metabolism and Chemodiversity
Montana State University
Bozeman, United States
Associate Editor
Plant Metabolism and Chemodiversity
ENEA - Centro Ricerche Trisaia
Rotondella, Italy
Associate Editor
Plant Metabolism and Chemodiversity
University of North Texas
Denton, United States
Associate Editor
Plant Metabolism and Chemodiversity
The New Zealand Institute for Plant and Food Research Ltd
Auckland, New Zealand
Associate Editor
Plant Metabolism and Chemodiversity
North-West University
Potchefstroom, South Africa
Associate Editor
Plant Metabolism and Chemodiversity
Washington State University
Pullman, United States
Associate Editor
Plant Metabolism and Chemodiversity
Rothamsted Research
Harpenden, United Kingdom
Associate Editor
Plant Metabolism and Chemodiversity
CREA Council for Agricultural and Economics Research (CREA), Research Center for Cereal and Industrial Crops
Foggia, Italy
Associate Editor
Plant Metabolism and Chemodiversity
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Plant Metabolism and Chemodiversity
National Institute of Plant Genome Research (NIPGR)
New Delhi, India
Associate Editor
Plant Metabolism and Chemodiversity
Max Planck Institute for Chemical Ecology
Jena, Germany
Associate Editor
Plant Metabolism and Chemodiversity
Biotalys NV
Gent, Belgium
Associate Editor
Plant Metabolism and Chemodiversity
University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Plant Metabolism and Chemodiversity
University of Guelph
Guelph, Canada
Associate Editor
Plant Metabolism and Chemodiversity
Faculty of Chemistry and Technology, University of Split
Split, Croatia
Associate Editor
Plant Metabolism and Chemodiversity