marta wilton vasconcelos
Catholic University of Portugal
Lisbon, Portugal
Specialty Chief Editor
Plant Nutrition
Catholic University San Antonio of Murcia
Guadalupe, Spain
Associate Editor
Plant Nutrition
University of Tuscia
Viterbo, Italy
Associate Editor
Plant Nutrition
Heinrich Heine University of Düsseldorf
Düsseldorf, Germany
Associate Editor
Plant Nutrition
Murdoch University
Perth, Australia
Associate Editor
Plant Nutrition
Universidad Pablo de Olavide
Sevilla, Spain
Associate Editor
Plant Nutrition
China National Rice Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences
Hangzhou, China
Associate Editor
Plant Nutrition
National Institute for Agricultural and Veterinary Research (INIAV)
Oeiras, Portugal
Associate Editor
Plant Nutrition
Free University of Bozen-Bolzano
Bolzano, Italy
Associate Editor
Plant Nutrition
Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Nanjing, China
Associate Editor
Plant Nutrition
University of Bayreuth
Bayreuth, Germany
Associate Editor
Plant Nutrition
Institute of Agricultural Biology and Biotechnology, National Research Council (CNR)
Milan, Italy
Associate Editor
Plant Nutrition
University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Plant Nutrition
Department of Botany, Burdwan Raj College
Bardhaman, India
Associate Editor
Plant Nutrition
Centre of Advanced Study in Botany, Faculty of Science, Banaras Hindu University
Varanasi, India
Associate Editor
Plant Nutrition
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Plant Nutrition