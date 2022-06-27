ruslan kalendar
University of Helsinki
Helsinki, Finland
Specialty Chief Editor
Technical Advances in Plant Science
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Technical Advances in Plant Science
Institute for Bioeconomy, Department of Biology, Agriculture and Food Sciences, National Research Council (CNR)
Sesto Fiorentino, Italy
Associate Editor
Technical Advances in Plant Science
Teagasc Food Research Centre (Ireland)
Carlow, Ireland
Associate Editor
Technical Advances in Plant Science
University of Arizona
Tucson, United States
Associate Editor
Technical Advances in Plant Science
Max Planck Institute for Chemical Ecology
Jena, Germany
Associate Editor
Technical Advances in Plant Science
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Technical Advances in Plant Science
South China Agricultural University
Guangzhou, China
Associate Editor
Technical Advances in Plant Science
Agrosup Dijon
Dijon, France
Associate Editor
Technical Advances in Plant Science
University of Tuscia
Viterbo, Italy
Associate Editor
Technical Advances in Plant Science
Centre for Nutrition and Food Sciences, Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation, University of Queensland
St. Lucia, Australia
Associate Editor
Technical Advances in Plant Science
Faculty of Sciences, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Technical Advances in Plant Science
University of La Rioja
Logroño, Spain
Associate Editor
Technical Advances in Plant Science
Iowa State University
Ames, United States
Associate Editor
Technical Advances in Plant Science
Institute of Cell Biology & Neuroscience, Faculty of Biological Sciences, Goethe University Frankfurt
Frankfurt am Main, Germany
Associate Editor
Technical Advances in Plant Science
Higher Technical School of Agricultural Engineering, University of Seville
Seville, Spain
Associate Editor
Technical Advances in Plant Science