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Assessing Water, Nutrient Status and Fruit Ripening with Proximal and Remote Sensing Systems in Fruit Trees
- Gregorio Egea
- RICCARDO LO BIANCO
- Roberto Massenti
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