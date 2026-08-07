Perspective
Accepted on 07 Aug 2026
Beyond Turnout: Electoral Participation as a Communicative Practice in Indonesia
in Political Participation
Perspective
Accepted on 07 Aug 2026
in Political Participation
Original Research
Published on 07 Aug 2026
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Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
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Accepted on 03 Aug 2026
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Accepted on 31 Jul 2026
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Published on 31 Jul 2026
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Published on 30 Jul 2026
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Published on 30 Jul 2026
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Accepted on 27 Jul 2026
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Accepted on 27 Jul 2026
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Published on 23 Jul 2026
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Published on 22 Jul 2026
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Published on 21 Jul 2026
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Accepted on 20 Jul 2026
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Published on 17 Jul 2026
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Published on 15 Jul 2026
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Published on 15 Jul 2026
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Published on 14 Jul 2026
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Accepted on 13 Jul 2026
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Published on 13 Jul 2026
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Published on 10 Jul 2026
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Published on 09 Jul 2026
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Published on 07 Jul 2026
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Published on 30 Jun 2026
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