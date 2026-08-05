Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
The Relationship Between Motivation for Physical Activity Participation and Mindful Eating in University Students
in Eating Behavior
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Eating Behavior
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Eating Behavior
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Eating Behavior
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Eating Behavior
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Eating Behavior
Original Research
Accepted on 17 Jul 2026
in Eating Behavior
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Eating Behavior
Review
Published on 07 Jul 2026
in Eating Behavior
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Eating Behavior
Hypothesis and Theory
Accepted on 17 Jun 2026
in Eating Behavior
Original Research
Published on 03 Jun 2026
in Eating Behavior
Original Research
Published on 03 Jun 2026
in Eating Behavior
Original Research
Accepted on 25 May 2026
in Eating Behavior
Original Research
Published on 25 May 2026
in Eating Behavior
Original Research
Accepted on 21 May 2026
in Eating Behavior
Original Research
Published on 21 May 2026
in Eating Behavior
Original Research
Published on 07 May 2026
in Eating Behavior
Systematic Review
Published on 07 May 2026
in Eating Behavior
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Eating Behavior
Original Research
Published on 07 Apr 2026
in Eating Behavior
Original Research
Published on 07 Apr 2026
in Eating Behavior
Methods
Published on 02 Apr 2026
in Eating Behavior
Original Research
Published on 02 Apr 2026
in Eating Behavior
Original Research
Published on 20 Mar 2026
in Eating Behavior