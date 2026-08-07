Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Literary Literacy and Mental Health in Contemporary China: Evidence from the China Family Panel Studies
in Health Psychology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Health Psychology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Health Psychology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Health Psychology
Review
Published on 07 Aug 2026
in Health Psychology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Health Psychology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Health Psychology
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Health Psychology
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Health Psychology
Systematic Review
Published on 05 Aug 2026
in Health Psychology
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Health Psychology
Community Case Study
Accepted on 04 Aug 2026
in Health Psychology
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Health Psychology
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Health Psychology
Clinical Trial
Published on 04 Aug 2026
in Health Psychology
Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Health Psychology
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Health Psychology
Perspective
Accepted on 31 Jul 2026
in Health Psychology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Health Psychology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Health Psychology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Health Psychology
Mini Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Health Psychology
Brief Research Report
Published on 31 Jul 2026
in Health Psychology
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Health Psychology
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Health Psychology