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Dance as Medicine: Clinical, Physiological, and Social Perspectives
- Madeleine E. Hackney
- Judith Bek
- Deborah A Jehu
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