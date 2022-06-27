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Thriving While Work Is Rewritten: Innovation and Sustainable Work in the Adjacent Possible
- Marco De Angelis
- Alina Tausch
- Francesco Pace
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