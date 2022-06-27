Submission open
Frontiers of Empirical Aesthetics: The Social and Individual Bases of the Aesthetic Mind
- Young-Jin Hur
- Letizia Palumbo
- 221 views
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission closed