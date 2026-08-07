Original Research
Published on 07 Aug 2026
Preliminary study on the prevalence of workplace psychological terror among Hungarian athletes
in Sports Management, Marketing, and Economics
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Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Review
Published on 28 Jul 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Correction
Published on 30 Jun 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Original Research
Published on 25 Jun 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Review
Published on 15 Jun 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Editorial
Published on 05 Jun 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Original Research
Published on 03 Jun 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Original Research
Published on 29 May 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Editorial
Published on 19 May 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Original Research
Published on 19 May 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Conceptual Analysis
Published on 18 May 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Brief Research Report
Published on 07 May 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Original Research
Published on 17 Apr 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics
Original Research
Published on 15 Apr 2026
in Sports Management, Marketing, and Economics