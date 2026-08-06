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Original Research

Published on 06 Jan 2026

Density-dependent effects on growth performance, feed utilisation, integrated health biomarkers, and economic efficiency of Amur carp, Cyprinus carpio haematopterus (Linnaeus, 1758) in inland cages for sustainable production

in Aquatic Foods

  • Mitesh H. Ramteke
  • Himanshu Sekhar Swain
  • Basanta Kumar Das
  • Vikas Kumar
  • Bijay Kumar Behera
  • Kishore Kumar Krishnani
  • Ajit Kumar Verma
  • Srikanta Samanta
  • Pranab Gogoi
  • Debajit Sarma
Frontiers in Sustainable Food Systems
doi 10.3389/fsufs.2025.1701262
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