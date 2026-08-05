Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
Comparison of Degree and Modified Reverse Degree Descriptors Incorporating Entropy and Graph Energy Analysis for Graphene Allotropes
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Accepted on 25 Jul 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Review
Published on 23 Jul 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Accepted on 13 Jul 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Accepted on 06 Jul 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Accepted on 06 Jul 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Accepted on 06 Jul 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Review
Published on 01 Jul 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Published on 26 Jun 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Mini Review
Published on 25 Jun 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Editorial
Published on 03 Jun 2026
in Theoretical and Computational Chemistry
Editorial
Published on 01 Jun 2026
in Theoretical and Computational Chemistry