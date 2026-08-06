Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
Nice birds in the city? : Habitat urbanization, nest defense and breeding success in the Oriental Magpie (Pica serica)
in Urban Ecology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Urban Ecology
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Urban Ecology
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Urban Ecology
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Urban Ecology
Correction
Published on 21 Jul 2026
in Urban Ecology
Perspective
Published on 15 Jul 2026
in Urban Ecology
Original Research
Published on 14 Jul 2026
in Urban Ecology
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Urban Ecology
Original Research
Accepted on 29 Jun 2026
in Urban Ecology
Original Research
Published on 26 Jun 2026
in Urban Ecology
Original Research
Published on 23 Jun 2026
in Urban Ecology
Original Research
Published on 10 Jun 2026
in Urban Ecology
Original Research
Published on 01 Jun 2026
in Urban Ecology
Brief Research Report
Published on 25 May 2026
in Urban Ecology
Review
Published on 22 May 2026
in Urban Ecology
Original Research
Published on 15 May 2026
in Urban Ecology
Original Research
Published on 07 May 2026
in Urban Ecology
Original Research
Published on 30 Apr 2026
in Urban Ecology
Original Research
Published on 13 Apr 2026
in Urban Ecology
Original Research
Published on 24 Mar 2026
in Urban Ecology
Original Research
Published on 18 Mar 2026
in Urban Ecology
Original Research
Published on 20 Feb 2026
in Urban Ecology
Original Research
Published on 27 Jan 2026
in Urban Ecology
Original Research
Published on 28 Nov 2025
in Urban Ecology